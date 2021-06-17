Екс-чиновницю ПриватБанку заочно арештували. Її хочуть оголосити в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишню керівницю одного з підрозділів ПриватБанку. Тепер правоохоронці можуть оголосити підозрювану у причетності до розкрадання коштів ПриватБанку в міжнародний розшук.

"Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) особи в Україну", - пояснили в НАБУ.

Як нагадали в бюро, заочно арештована екс-чиновниця ПриватБанку фігурує у справі про розкрадання понад 136 млн гривень банку за день до визнання ПриваБанку неплатоспроможним. Фігурантів справи підозрюють в тому, що вони на підставі неправдивих документів виплатили кошти банку пов'язаній з фінустановою юридичній особі.

"Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата та пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах", - додали в НАБУ.