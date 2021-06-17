Данілов виключив денонсацію "Мінська": інших домовленостей немає

Україна не прагне денонсувати м інські угоди , а пропонує доопрацювати їх, оскільки виконати їх в тому вигляді, як вони є, неможливо. Українська сторона виступає за мир і готова домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це у ток-шоу "Право на владу" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми їх (мінські угоди - ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є (неможливо - ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна виступає за припинення війни і переговори. "Щоб не вбивали наших хлопців. Ми за те, щоб сідати і домовлятися", - додав секретар РНБО.