Данілов виключив денонсацію "Мінська": інших домовленостей немає
Україна не прагне денонсувати мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх, оскільки виконати їх в тому вигляді, як вони є, неможливо. Українська сторона виступає за мир і готова домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це у ток-шоу "Право на владу" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Ми їх (мінські угоди - ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є (неможливо - ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо", - сказав Данілов.
Він підкреслив, що Україна виступає за припинення війни і переговори. "Щоб не вбивали наших хлопців. Ми за те, щоб сідати і домовлятися", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше радник президента Росії в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Кремль сподівається на те, що США "вплинуть" на позицію України щодо виконання мінських угод.
Зазначимо, після зустрічі з президентом США в Женеві 16 червня глава РФ Володимир Путін заявив, що Вашингтон підтвердив прихильність мінським угодам по Донбасу.
Водночас президент США Джо Байден зазначив, що позиції Вашингтона і Москви за мінськими угодами відрізняються.