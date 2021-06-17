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КНДР загрожує голод, - Кім Чен Ин

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Пхеньян, Четвер 17 червня 2021 09:31
КНДР загрожує голод, - Кім Чен Ин Фото: голова КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус.

Про це заявив голова Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє New York Times.

Він попередив громадян, що їжі буде мало, і треба готуватися до важкого періоду. На його думку, прийняті обмеження затягнули "боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом".

Зазначається, що диктатор КНДР виглядав помітно схудлим.

Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, "вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання".

Нагадаэмо, президент США Джо Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР.

Раніше повідомлялось, що Адміністрація Джо Байдена має намір домогтися відмови КНДР від ядерної зброї.

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КНДР Кім Чен Ин
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