Кремль сподівається, що США "вплинуть" на позицію України щодо "Мінська"

Радник президента Росії в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Кремль сподівається на те, що США "вплинуть" на позицію України щодо виконання мінських угод . Президенти США і РФ сьогодні говорили про це в Женеві.

На думку Козака, втручання США допомогло б "зрушити ситуацію з мертвої точки".

"Здається, так, є надія, що позиція США з приводу того, що тут було заявлено, що треба виконувати мінські угоди. Треба їх послідовно виконувати. Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути на українську позицію, то є шанс, що це зрушиться з мертвої точки", - сказав він.

Козак також в черговий раз звинуватили Україну в тому, що вона нібито не збирається виконувати мінські угоди з врегулювання на Донбасі, а тільки висловлює прихильність цьому документу.