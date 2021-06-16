Кремль сподівається, що США "вплинуть" на позицію України щодо "Мінська"
Радник президента Росії в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Кремль сподівається на те, що США "вплинуть" на позицію України щодо виконання мінських угод. Президенти США і РФ сьогодні говорили про це в Женеві.
На думку Козака, втручання США допомогло б "зрушити ситуацію з мертвої точки".
"Здається, так, є надія, що позиція США з приводу того, що тут було заявлено, що треба виконувати мінські угоди. Треба їх послідовно виконувати. Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути на українську позицію, то є шанс, що це зрушиться з мертвої точки", - сказав він.
Козак також в черговий раз звинуватили Україну в тому, що вона нібито не збирається виконувати мінські угоди з врегулювання на Донбасі, а тільки висловлює прихильність цьому документу.
Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі з президентом США глава РФ Володимир Путін заявив, що Вашингтон підтвердив прихильність мінським угодам щодо Донбасу.
Водночас президент США Джо Байден зазначив, що позиції Вашингтона і Москви щодо мінських угод відрізняються.