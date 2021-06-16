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Кремль сподівається, що США "вплинуть" на позицію України щодо "Мінська"

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Женева, Середа 16 червня 2021 21:41
Кремль сподівається, що США "вплинуть" на позицію України щодо "Мінська" Фото: Дмитро Козак, представник Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Радник президента Росії в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Кремль сподівається на те, що США "вплинуть" на позицію України щодо виконання мінських угод. Президенти США і РФ сьогодні говорили про це в Женеві.

Про це повідомило російське видання "ТАСС".

На думку Козака, втручання США допомогло б "зрушити ситуацію з мертвої точки".

"Здається, так, є надія, що позиція США з приводу того, що тут було заявлено, що треба виконувати мінські угоди. Треба їх послідовно виконувати. Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути на українську позицію, то є шанс, що це зрушиться з мертвої точки", - сказав він.

Козак також в черговий раз звинуватили Україну в тому, що вона нібито не збирається виконувати мінські угоди з врегулювання на Донбасі, а тільки висловлює прихильність цьому документу.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі з президентом США глава РФ Володимир Путін заявив, що Вашингтон підтвердив прихильність мінським угодам щодо Донбасу.

Водночас президент США Джо Байден зазначив, що позиції Вашингтона і Москви щодо мінських угод відрізняються.

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Кремль Сполучені Штати Америки Російська Федерація Донбас мінські угоди
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