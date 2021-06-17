Кравчук назвав умову повернення української делегації ТКГ в Мінськ

Перший президент України і голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук назвав ключову умову продовження перемовин в Мінську. Він вважає, що перемовини в білоруській столиці не можуть тривати, поки там керує невизнаний президент.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

Він наголосив, що для збереження Мінська як майданчика для перемовин у Білорусі мають відбутися нові вибори президента.

"Якщо пройдуть додаткові вибори, виберуть нового президента, то будь ласка", - сказав Кравчук, коментуючи можливість повернення до перемовин в Мінську.

Він наголосив, що не можуть бути переговори у країні, де править невизнаний президент.

"Українська делегація в Мінськ не поїде. За будь-яких обставин. Ну не можна, аби країна, де самопроголошений президент застосовує диктаторські репресивні методи управління...країна не може в даній ситуації бути майданчиком", - пояснив свою позицію Кравчук.