ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Злива затопила вулиці окупованої Керчі

Новость на русском →
Керч, Четвер 17 червня 2021 10:00
Злива затопила вулиці окупованої Керчі Фото: злива в окупованій Керчі (kerch.fm)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому місті Керч сталась потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самойленко, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

Про це повідомляє "Керчь.ФМ".

Центр міста затопило, рівень води високо піднявся. Також злива ламала дерева, руйнувала паркани. Вулицями пливуть великогабаритні речі, сміттєві баки.

Фото: злива в окупованій Керчі (kerch.fm)

В результаті дощу почало топити поверх міської лікарні № 1. Також вийшла з берегів річка Мелек-Чесме.

Нагадаємо, в Україні розгулялася негода, і через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на "річки". 15 червня залило і Дніпро, де буквально за пів години дощ підтопив кілька районів.

Зазначимо, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

РБК-Україна писало, що сьогодні злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ливень Погода
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві