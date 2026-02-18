Подтопления, гололедица и перекрытые дороги: где в Украине непогода наделала беды

Сегодня, 18 февраля, в разных регионах Украины фиксируют ощутимые последствия непогоды - от подтопления до гололеда. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.
Подробнее о работе коммунальщиков, ограничениях движения и последствиях непогоды в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В Киеве из-за снегопадов и гололеда усилили контроль за уборкой городских территорий.
В Департаменте территориального контроля города Киева объяснили, что инспекторы по благоустройству проверяют состояние уборки тротуаров и проездов, а также прилегающих территорий возле:
Особое внимание уделяют при этом подходам к входам в здания, лестницам, пандусам, остановкам общественного транспорта и местам интенсивного пешеходного движения.
В Одесской области, согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры (СВРИ), на трассе М-15 "Одесса - Рени" (на город Бухарест) с 05:00 часов утра были превентивно осуществлены мероприятия по перекрытию автодороги, для:
При этом для легкового транспорта - ограничения отсутствуют.
"Еще с ночи подрядными организациями и работниками Службы восстановления выполняются работы по уборке снега, патрулированию автомобильных дорог, обрабатывая их противогололедными материалами", - рассказали гражданам.
Согласно информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в Полтавской области также произошли изменения для водителей.
Так, до 18:00 среды, 18 февраля, в связи с сильными осадками и поднятием паводковых вод - решили временно ограничить движение всех транспортных средств на участке автодороги Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" на участке от села Чумаки до города Решетиловка:
Объезд транспортных средств был организован через город Полтава.
В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области рассказали, что после морозов, снегопадов и гололеда регион столкнулся с новой проблемой - подтоплением населенных пунктов.
Их зафиксировали в трех районах - Баштанском, Вознесенском и Первомайском.
В ГСЧС уточнили, что подтопления произошли, в частности, на территории Арбузинской, Врадиевской, Каменномостовской, Кривоозерской, Синюхинобродской, Доманевской и Мостовской общин.
Для оказания помощи населению спасатели даже привлекали снегоболотоход "Богун-2". С помощью спецтехники жителям "отрезанных" населенных пунктов доставляли, в частности, продукты питания и предметы первой необходимости.
Учитывая неблагоприятные погодные условия - гололед на дорогах, дождь, снег или мокрый снег, а также ощутимый мороз с сильными порывами ветра - коммунальщики неустанно работают в большинстве населенных пунктов Украины:
Стоит отметить, что подтопления на фоне изменения погоды в Украине начали фиксировать раньше. Так, ликвидировать последствия непогоды в ряде областей начали еще 16 февраля.
Тогда из-за снегопадов, резкой оттепели, дождей и сильного ветра фиксировали не только подтопления, но и падение деревьев, увеличение количества ДТП и перебои с электроснабжением.
Между тем в Сумах, которые "поплыли" из-за непогоды, объявили чрезвычайную ситуацию.
Учитывая значительное ухудшение погодных условий в большинстве областей, был даже развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что в течение суток 19 февраля погода в Украине еще будет с морозом и штормовыми порывами ветра. Местами - вероятные осадки.
Однако уже вскоре, по ее словам, в Украину может снова прийти ощутимое потепление.
Между тем мы объясняли, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность - неочевидна во время оттепели.
