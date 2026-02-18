Підтоплення, ожеледиця й перекриті дороги: де в Україні негода наробила лиха

Сьогодні, 18 лютого, у різних регіонах України фіксують відчутні наслідки негоди - від підтоплення до ожеледиці. Через ускладнення погодних умов на окремих ділянках доріг довелося тимчасово обмежити рух деяких видів транспорту.
Докладніше про роботу комунальників, обмеження руху та наслідки негоди в різних локаціях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У Києві через снігопади та ожеледицю посилили контроль за прибиранням міських територій.
У Департаменті територіального контролю міста Києва пояснили, що інспектори з благоустрою перевіряють стан прибирання тротуарів і проїздів, а також прилеглих територій біля:
Особливу увагу приділяють при цьому підходам до входів у будівлі, сходам, пандусам, зупинкам громадського транспорту та місцям інтенсивного пішохідного руху.
В Одеській області, згідно з інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури (СВРІ), на трасі М-15 "Одеса - Рені" (на місто Бухарест) з 05:00 годин ранку було превентивно здійснено заходи щодо перекриття автодороги, для:
При цьому для легкового транспорту - обмеження відсутні.
"Ще з ночі підрядними організаціями та працівниками Служби відновлення виконуються роботи з прибирання снігу, патрулювання автомобільних доріг, оброблюючи їх протиожеледними матеріалами", - розповіли громадянам.
Згідно з інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, у Полтавській області також відбулись зміни для водіїв.
Так, до 18:00 середи, 18 лютого, у зв'язку із сильними опадами та підняттям паводкових вод - вирішили тимчасово обмежити рух всіх транспортних засобів на ділянці автодороги Н-31 "Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка" на ділянці від села Чумаки до міста Решетилівка:
Об'їзд транспортних засобів було організовано через місто Полтава.
У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області розповіли, що після морозів, снігопадів та ожеледиці регіон зіткнувся з новою проблемою - підтопленням населених пунктів.
Їх зафіксували у трьох районах - Баштанському, Вознесенському та Первомайському.
У ДСНС уточнили, що підтоплення стались, зокрема, на території Арбузинської, Врадіївської, Кам'яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської та Мостівської громад.
Для надання допомоги населенню рятувальники навіть залучали снігоболотохід "Богун-2". За допомогою спецтехніки мешканцям "відрізаних" населених пунктів доставляли, зокрема, харчові продукти та предмети першої потреби.
З огляду на несприятливі погодні умови - ожеледицю на дорогах, дощ, сніг чи мокрий сніг, а також відчутний мороз із сильними поривами вітру - комунальники невпинно працюють у більшості населених пунктів України:
Варто зазначити, що підтоплення на тлі зміни погоди в Україні почали фіксувати раніше. Так, ліквідовувати наслідки негоди у ниці областей почали ще 16 лютого.
Тоді через снігопади, різку відлигу, дощі та сильний вітер фіксували не лише підтоплення, але й падіння дерев, збільшення кількості ДТП та перебої з електропостачанням.
Тим часом у Сумах, які "попливли" через негоду, оголосили надзвичайну ситуацію.
З огляду на значне погіршення погодних умов у більшості областей, було навіть розгорнуто Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що впродовж доби 19 лютого погода в Україні ще буде з морозом і штормовими поривами вітру. Місцями - ймовірні опади.
Проте вже незабаром, за її словами, в Україну може знову прийти відчутне потепління.
Тим часом ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека - неочевидна під час відлиги.
