ГУР вместе с партизанами устраивают диверсии на железной дороге в России: подробности и видео

На территории России учащаются сбои в работе железной дороги из-за диверсий. Их устраивают партизаны при поддержке украинских разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории в РФ вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, только в последние дни ноября на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта:

релейный шкаф вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района;

релейный шкаф вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

"В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано", - добавили разведчики.

Диверсии в России

О том, что в России увеличилось число диверсий сообщалось еще в мае. Причем, самой распространенной из них были именно поджоги релейных шкафов на железных дорогах. С начала года по данным на май 2023 года уже было известно о 36 таких случаях.

По данным на конец октября во временно оккупированном Крыму российские захватчики даже усилили защиту железнодорожных составов. Причиной этому стали как раз постоянные диверсии на железнодорожных объектах.

Добавим, ночью 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.