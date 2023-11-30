На границе Украины и Словакии завтра заблокируют один из пунктов пропуска

Словацкие перевозчики завтра, 1 декабря, собираются заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Вишне Немецке - Ужгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Союз перевозчиков Словакии планирует заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска с 16:00 1 декабря.

Украинские пограничники отмечают, что на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. Словацкие перевозчики обещают, что особые грузы продолжат пропускать в Украину. Речь идет о гуманитарной и военной помощи, животных, топливе, охлажденных грузах.

Пограничники призывают учитывать возможные усложнения движения.

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 30 ноября движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны. РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

Также отметим, что 21 ноября словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне-Немецке - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.