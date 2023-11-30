Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW

Украинские войска 29 ноября продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 29 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки на Купянском направлении к северо-востоку от Петропаловки, вблизи Синьковки и Стельмаховки а также в направлении Лимана вблизи Серебрянского лесничества, Торского, Ямполевки и к востоку от Терны.

Представитель украинского подразделения, предположительно дислоцированного на направлении Купянск-Лиман, заявил 29 ноября, что российские войска продолжают проводить атаки, несмотря на ухудшающиеся погодные условия.

Российские источники утверждали, что 29 ноября украинские войска продолжали безуспешные контратаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Лимана Первого и Синьковки в Харьковской области, Ямполевки в Донецкой области и района Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что российские войска 29 ноября продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российские источники утверждали, что боевые действия продолжаются к северо-западу и юго-западу от Бахмута, а украинский офицер запаса отметил, что ситуация к юго-западу от Бахмута вдоль линии Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка особенно сложная из-за увеличения числа российских атак и количества российских подразделений, воюющих в этом районе.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных российских наступлениях вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Украинские войска 29 ноября продолжали контратаки на Бахмутском направлении, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Хромового и Клещиевки.

Украинский Генеральный штаб заявил, что украинские войска продолжают успешные штурмовые действия к югу от Бахмута.

По словам института, российские войска 29 ноября продолжили наступательные операции в направлении Авдеевки и, как сообщается, продвинулись к северо-западу от Авдеевки.

Украинские источники сообщили, что российские войска также пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод к северо-западу от Авдеевки, а командир украинского батальона, по сообщениям, обороняющийся возле коксохимического завода, охарактеризовал российские атаки в этом районе как лобовые атаки размером с отряд на истощение.

Командующий Украинской Таврийской группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что активность России вблизи Авдеевки значительно возросла за последние сутки, и сообщил, что российские войска используют бронетехнику.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных российских наступательных действиях в районе самой Авдеевки, Степового, Новокалинового, Северного, Первомайского, к востоку от Новобахмутовки и к югу от Тоненького.

ISW сообщил, что российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 29 ноября, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных российских наступлениях на юго-западных окраинах Донецка в районе Красногоровки и Марьинки, в районе Новомихайловки и в районе Водяного.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, российские войска 29 ноября продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более двух российских атак к югу от Пречистовки и к юго-западу от Старомайорского.

Институт сообщил, что украинские войска 29 ноября продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Российские войска 29 ноября перешли в контратаку в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более девяти российских атак вблизи Работино и к западу от Вербового.

По словам ISW, украинские войска 29 ноября продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что от 300 до 400 украинских военнослужащих действуют в районе Крынков.

Продолжающиеся заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег Днепра свидетельствуют о том, что российские войска изо всех сил пытаются воспрепятствовать усилиям Украины по снабжению и укреплению своих позиций на восточном берегу Херсонской области