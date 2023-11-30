СБУ подорвала стратегическую железную дорогу в России. Она ведет в Китай, - источники

Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.

Как рассказали изданию источники, сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, парализован", - сообщили собеседники.

Как отмечают наши источники, подрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.

Фото: СБУ устроила подрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии (из открытых источников)

Справка

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - это железная дорога в азиатской части России. Длина 4234 км (трасса от Усть-Кута над р. Леной до Комсомольска-на-Амуре). Основная часть пути построена в 1974-84. Существует три ответвления к Транссибирской железной дороге.

Длина железной дороги - 4 234 км.

Северомууйский тоннеель имени В. А. Бессолова - это железнодорожный тоннель в Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали (на перегоне разъезд Итикит - станция Окусикан), открытый 5 декабря 2003 года.

По протяженности является самым длинным железнодорожным тоннелем в России - 15 343 метра.

Связи Китая и РФ

Напомним, что Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабной войны в Украине. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия в уклонении от санкций.

К тому же неоднократно звучали заявления о том, что Пекин может оказывать военную помощь Москве в захватнической войне против Украины.

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