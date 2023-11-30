На Закарпатье вводят проверку документов у жителей: уполномоченных назначат коменданты

Совет обороны области принял решение ввести проверку документов людей на территории Закарпатской области. Изменения вступают в силу уже с завтрашнего дня, 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте Закарпатской областной военной администрации.

Изменения будут действовать в течение действия военного положения на территории Украины.

В частности, будут назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов.

"Такие меры осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456", - пишет пресс-служба ОВА.

Мобилизация в Украине

Общая мобилизация является оперативным механизмом пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Сейчас призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинский долг.

9 ноября президент Владимир Зеленский в очередной раз продолжил всеобщую мобилизацию. В этот раз до 14 февраля 2024 года. Тем временем в Верховной раде работают над новым законопроектом о призыве. Подробнее об изменениях можно прочитать по ссылке.