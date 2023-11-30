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НБУ отменил ограничения на продажу наличной валюты для населения

Украина, Четверг 30 ноября 2023 23:50
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НБУ отменил ограничения на продажу наличной валюты для населения Фото: НБУ отменил все ограничения для банков на финучреждениях на продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Национальный банк Украины (НБУ) отменил все ограничения для банков и финансовых учреждений на продажу наличной валюты населению. Решение вступает в силу уже 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Национальный банк Украины продолжает смягчать валютные ограничения. По оценкам регулятора, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсом. В результате, это поможет стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка.

"Де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. Соответственно снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Что предшествовало

Руководитель НБУ ранее заявлял, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

Также заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что регулятор продолжает работать над воплощением Стратегии смягчения валютных ограничений на фоне ослабления рисков для устойчивости валютного рынка, дальнейшего снижения инфляции и восстановления экономики.

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