Войска РФ ночью выпустили по Украине 8 ракет и 20 "Шахедов": сколько целей сбила ПВО

Российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе сегодня ночью, 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: оккупированный Крым та Приморско-Ахтарск РФ. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.