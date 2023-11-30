СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: подробности дела

Служба безопасности Украины подтвердила обыски в Почаевской Успенской лавре УПЦ МП в Тернопольской области. Обыски проходят в рамках уголовного производства касательно руководства лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что правоохранители проверяют причастность руководства Почаевской лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.

По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

Также в публикации клирики УПЦ МП поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельного от РФ.

СБУ инициировала проведение экспертизы. Она подтвердила, что публикация содержит высказывания, разжигающие вражду и ненависть.

В рамках уголовного производства по ст. 161 УКУ продолжается расследование. СБУ не уточнила, что было найдено на территории Почаевской лавры в рамках следственных действий.

Фото: СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре (ssu.gov.ua)

Что этому предшествовало

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах 30 ноября сообщили, что СБУ пришла в Почаевскую лавру. Правоохранители проводят обыски на территории лавры, принадлежащей УПЦ Московского патриархата.

Источники отмечали, что причина визита - распространение российской идеологии представителями лавры.

Проверки УПЦ МП

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Также добавим, что 19 октября Верховная рада приняла в основу законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, имеющих отношение к России. Это шаг к тому, чтобы запретить в Украине УПЦ МП.

Детальнее об инициативе запрета УПЦ Московского патриархата - читайте в материале РБК-Украина.