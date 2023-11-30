ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Новогродовке: число погибших возросло

Новогродовка, Четверг 30 ноября 2023 16:41
UA EN RU
Ракетный удар по Новогродовке: число погибших возросло Фото: в Новогродовке увеличилось число погибших из-за ракетного удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара российских оккупантов по городу Новогродовка Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По данным ведомства, по состоянию на 16:00 известно, что из-под завалов жилого дома достали тело еще одного мужчины.

Фото: спасательная операция в Новогродовке продолжается (t.me/dsns_telegram)

"Установлено, что погибшим является 55-летний житель дома", - сказано в сообщении.

В МВД уточняют, что под завалами может находиться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Спасательная операция продолжается.

Удар по Новогродовке

Напомним, сегодня, 30 ноября, ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Покровский район Донецкой области.

В Новогродовке ракета попала по жилому дому. Под завалами обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Также известно, что из-за атаки пятеро мирных жителей получили ранения: 13-летний мальчик, 62-летний мужчина и три женщины в возрасте 42, 58 и 63 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"