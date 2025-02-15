Первый день Мюнхенской конференции и атака россиян на ЧАЭС: новости за 14 февраля

В Германии вчера, 14 февраля, стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Тем временем Россия атаковала ударным дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 14 февраля, - в материале РБК-Украина .

Первый день Мюнхенской конференции

В Германии в пятницу, 14 февраля, стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Конференция продлится три дня и тема войны в Украине и поисков пути к миру будет одной из главных. В частности, вчера на полях Мюнхена состоялись встречи делегаций Украины и США.

Подробнее о первом дне Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы собрали главные заявления президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции.

Россияне ударили дроном по укрытию на ЧАЭС

Вчера, 14 февраля, Россия атаковала ударным дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон РФ, который атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, из-за чего его не удалось зафиксировать радарам.

После попадания российского дрона в укрытие ЧАЭС существует вероятность выхода радиоактивных веществ. Однако пока превышение радиационного фона не фиксируется.

Подробнее о последствиях атаки россиян на ЧАЭС - в материале РБК-Украина.

Зеленский готов встретиться с Путиным только при одном условии

Украинский президент Владимир Зеленский согласен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он сделает это как только Украина разработает совместный план с американским лидером Дональдом Трампом и Европой.

"Существует, возможно, какой-то элемент дезинформации, возможно, россияне подняли или раскрутили. Такие вещи могут разрушить единство. Например, Саудовская Аравия, да, я проведу визит в ОАЭ, у меня запланированы визиты, важные диалоги. У нас есть своя повестка дня", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что эта страна помогла Украине с возвращением украинских детей из России.

"Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным, только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой, и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", - подчеркнул президент.

ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области, откуда запускали дроны по Украине

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский опорный пункт вблизи села Елизаветовка в Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по Украине.

В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области.

Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

В Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев для Украины

В Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч солдат для возможной миротворческой миссии в Украине. При этом военные ожидают, что нужно будет около 120 тысяч солдат.

Как отмечает Welt, у НАТО также есть сомнения, что европейцы смогут самостоятельно обеспечить миротворческие силы для Украины.

"Европейцы не могут полагаться на то, что возможные коалиционные войска, например, из Бангладеш, Индии или Эфиопии, не убегут, когда ситуация станет серьезной", - сказал изданию генерал из одной из стран НАТО.

Источники Welt среди военных указывают, что "нижний предел" численности миротворческих сил должен быть около 120 тысяч солдат. Поскольку войска должны ротироваться, одновременно будет развернуто около 40 тысяч военных.

При этом военные чиновники ЕС ожидают, что европейцы смогут предоставить максимум до 25 тысяч солдат.

Также остается непонятным, какие полномочия будут иметь миротворческие войска. Несколько высокопоставленных военных чиновников отметили изданию, что такая стабилизационная миссия не будет иметь смысла, если солдатам не дадут права вмешиваться с применением тяжелого вооружения.

Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства: что будет с ценами

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, цены на лекарства в Украине уже в марте будут снижены. Удешевлению, в частности, будет способствовать ограничение наценок для аптек и оптовых поставщиков.

"Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивной шкале для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата", - рассказал премьер.

По его словам одновременно правительство будет усиливать контроль за наличием лекарственных средств в больницах. "Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно. Государство за это платит в рамках программы медицинских гарантий", - добавил он.

Шмыгаль сказал, что "цены на лекарства, которые за последние три года существенно выросли, уже в марте будут снижены".

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта", - рассказал премьер.

Украина передала США проект меморандума о партнерстве с США

Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Проект меморандума передали американской стороне.

Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне.

"Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - отметили в украинской делегации.