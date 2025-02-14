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Зеленский готов встретиться с Путиным только при одном условии

Украина, Пятница 14 февраля 2025 17:41
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Зеленский готов встретиться с Путиным только при одном условии Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский согласен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он сделает это как только Украина разработает совместный план с американским лидером Дональдом Трампом и Европой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Существует, возможно, какой-то элемент дезинформации, возможно, россияне подняли или раскрутили. Такие вещи могут разрушить единство. Например, Саудовская Аравия, да, я проведу визит в ОАЭ, у меня запланированы визиты, важные диалоги. У нас есть своя повестка дня", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что эта страна помогла Украине с возвращением украинских детей из России.

"Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным, только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой, и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", - подчеркнул президент.

Мирные переговоры между Украиной и Россией

Напомним, что в западных медиа все больше инсайдов о том, как может выглядеть мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В сети даже появилась информация, что его якобы могли бы представить на этой неделе.

Подробнее о том, что известно о плане Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что сам Трамп отмечал, что он считает вероятным заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

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