ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области, откуда запускали дроны по Украине, - Генштаб

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По данным генштаба, вчера, 13 февраля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области.

В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области.

Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства", - подчеркнули военные.