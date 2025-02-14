День первый. Главные события Мюнхенской конференции-2025 (онлайн)

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 стартует сегодня, 14 февраля, в Германии. Конференция продлится три дня и тема войны в Украине и поисков пути к миру будет одной из главных. В частности, на полях Мюнхена запланирована встреча делегаций Украины и США.

Подробнее о том, как проходит первый день Мюнхенской конференции-2025 - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное на сейчас

официальное открытие запланировано на 15:30 по Киеву.

сегодня ожидаются выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

11:40 Сегодня утром должна была состояться встреча Зеленского с Вэнсом. Но по состоянию на сейчас время встречи перенесли.

11:30 Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что представителей РФ на мероприятии не будет.

Отметим, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что якобы на полях Мюнхена состоится трехсторонняя встреча представителей Украины, РФ и США. У Зеленского эту информацию вчера опровергли.

11:25 РБК-Украина сообщили в украинской делегации в Мюнхене:

В ходе телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума по партнерству и передаст его американцам. Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.

Украина на Мюнхенской конференции

Как ожидается, участие в конференции примут более 800 участников из 110 стран. В течение трех дней будут обсуждаться главные вызовы, стоящие перед миром, в том числе и шаги для окончания войны в Украине. На конференции будет и украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ожидается, Зеленский на полях конференции проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. На встречах, в частности будет обсуждаться драфт соглашения о партнерстве, который представил во время визита в Киеве министр финансов США Скотт Бессент. В соглашении идет речь о полезных ископаемых - редкоземельных металлах, добыча которых возможна в Украине. Как заявлял президент, Украина богата на запасы урана, титана, лития и графита, но эти материалы находятся, в основном, на оккупированных территориях и они не должны достаться россиянам.

Подробнее о том, что такое редкоземельные металлы - читайте в материале РБК-Украина.

Программа на 14 февраля

Официальное открытие Мюнхенской конференции запланировано на 15:30 по киевскому времени. Как ожидается, сегодня на саммите выступят:

15:35 - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,

16:00 - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

16:30 - вице-президент США Джей Ди Вэнс,

16:30 - гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси,

17:30 - глава МИД Китая Ван И,

17:30 - глава МИД Израиля Гидеон Моше Саар,

17:30 - президент Украины Владимир Зеленский,

18:30 - глава Минобороны Германии Борис Писториус,

18:30 - президент Литвы Гитанас Науседа.

Программа на 15 февраля

Время указано по Киеву

10:30 - канцлер Германии Олаф Шольц,

11:15 - президент Украины Владимир Зеленский,

12:30 - президент Чехии Петр Павел,

13:30 - генсек НАТО Марк Рютте,

16:30 - глава МИД Германии Анналена Бербок,

16:30 - глава МИД Польши Радослав Сикорский,

16:30 - глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро,

16:30 - глава Мид Британии Дэвид Линдон Лэмми,

19:30 - глава МИД Украины Андрей Сибига,

19:30 - спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Подробнее о программе выступлений на Мюнхенской конференции-2025 на все три дня - читайте в материале РБК-Украина.