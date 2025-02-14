Могла бы произойти радиационная авария. Что известно о последствиях атаки РФ на ЧАЭС

Из-за атаки дрона на Чернобыльскую АЭС могла бы произойти радиационная авария. Для этого дрон должен был бы попасть метров 15 в сторону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Государственного агентства по управлению зоны отчуждения Григория Ищенко во время брифинга.

"Последствия могли быть катастрофические. Если бы дрон попал метров 15 в сторону, над старым укрытием, то была бы радиационная авария", - констатировал он

По словам Ищенко, сейчас ситуация контролируется, ликвидируется возгорание.

"Мы контролируем полностью ситуацию и под аркой возле объекта укрытия и вокруг. Наши подразделения контролируют полностью радиационную безопасность. В 4 утра был создан штаб и работает сейчас, разработан план мероприятий, все службы задействованы в этом процессе", - рассказал он.

Ищенко еще раз подчеркнул, что из-за атаки российского дрона пострадавших нет, как нет и никакой радиационной утечки.