"Можем договориться по Украине, но беспокоят другие угрозы". О чем сказал Вэнс в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 . В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.

Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью.

"Мы считаем, что можем договориться в отношении Украины и России, это будет важно в ближайшие годы для Европы. Но внешние акторы - Россия и Китай - меня не столько беспокоят. Меня беспокоят угрозы изнутри", - заявил он и перешел к заявлениям о том, что Европа якобы не разделяет общие с США демократические ценности.

Угроза отмена выборов "шокируют американское ухо"

Вэнс раскритиковал бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, который недавно "выразил восторг по поводу решения правительства Румынии отменить результаты выборов" и предположил, что то же самое может произойти в Германии.

"Эти бесцеремонные заявления шокируют американское ухо", - подчеркнул он.

По его словам, на протяжении многих лет все говорили, что все, что Запад финансирует и поддерживает, делается во имя демократических ценностей - от политики в отношении Украины до цифровой цензуры.

"Но, когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы должны задаться вопросом, соответствуем ли мы высоким стандартам", - отметил вице-президент США.

Борцы со свободой слова проиграли "холодную войну"

Он также раскритиковал то, что считает ограничением свободы слова в Европе. По его словам, во время холодной войны защитники демократии противостояли гораздо более тираническим силам в Европе. И те, кто применял цензуру, закрытие церквей и отменяли выборы, "конечно, не были хорошими парнями".

"Слава Богу, что они проиграли "холодную войну". Они проиграли потому, что не ценили и не уважали все блага свободы, свободы удивляться, ошибаться, изобретать, строить. Как выяснилось, вы не можете запретить инновации или творчество, как и не можете заставить людей думать, чувствовать или верить, а мы считаем, что эти вещи, безусловно, связаны между собой. И, к сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда не совсем понятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны", - добавил Вэнс.

Он подверг резкой критике правила ЕС по модерации контента, немецкую полицию за "проведение рейдов против граждан, подозреваемых в размещении антифеминистских комментариев в сети в рамках борьбы с женоненавистничеством в интернете" и шведские планы осудить активиста, который сжег Коран.

Он также упомянул Великобританию, пространно рассказав о человеке, обвиненном в нарушении защитных зон вокруг клиник, где делают аборты, и о листовках шотландского правительства на аналогичную тему.

Демократия слаба, если ее можно уничтожить цифровой рекламой

Вэнс вернулся к вопросу аннулированных выборов в Румынии, заявив, что их отменили "по неубедительным подозрениям спецслужб и под огромным давлением соседей по континенту". Он также раскритиковал предположение о том, что демократию можно уничтожить с помощью нескольких сот тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.

"Если вы верите в это, то ваша демократия не была очень сильной с самого начала", - отметил Вэнс.

По его мнению, организаторы Мюнхенской конференции должны были допустить к участию политиков-популистов, с которыми "не обязательно соглашаться, но мы обязаны хотя бы участвовать в диалоге с ними".

Европа боится собственных избирателей

Джей Ди Вэнс считает, что европейские страны боятся собственных избирателей.

"Если вы бежите в страхе перед собственными избирателями, то Америка ничего не может для вас сделать, как и вы не можете ничего сделать для американского народа, который избрал меня и президента Трампа", - сказал он.

Он также упомянул Brexit и другие выборы, где люди "голосуют за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции". По его словам, отгораживание от голосов ничего не защищает и "является самым верным способом уничтожить демократию".

"Если американская демократия может пережить 10 лет ругани Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска", - сыронизировал Вэнс.

Заключительный посыл к Европе: не бойтесь того, что говорит народ

Вице-президент США призвал европейских лидеров принять то, что говорит народ, даже если они с этим не согласны.

"В этом, на мой взгляд, и заключается великая магия демократии. Она не в этих каменных зданиях или красивых отелях. Она даже не в тех великих институтах, которые мы построили вместе как общее общество", - сказал он.

Под конец выступления он процитировал слова Папы Римского Иоанна Павла II из его речи в 1978 году.

"Не бойтесь. Мы не должны бояться наших людей, даже если они выражают взгляды, не согласные с их руководством", - добавил он.