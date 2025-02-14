Украина передала США проект меморандума о партнерстве, - источники

Украина доработала соглашение о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Проект меморандума передали американской стороне.

Об этом РБК-Украина сообщили в украинской делегации в Мюнхене.

"Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - отметили в украинской делегации.

Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне.

Соглашение о партнерстве

Напомним, на этой неделе министр финансов США Скот Бессент посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами.

Соглашение о партнерстве перед окончательным принятием должны были доработать. Президент Владимир Зеленский отмечал, что консенсус по соглашению может быть достигнут на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее писало издание New York Post, Украина согласилась предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов. Это фактически будет считаться оплатой за военную помощь, предоставленную Украине.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что важно защитить Украину, чтобы "редкоземы" и другие ископаемые не достались россиянам бесплатно. Он отмечал, что такое соглашение будет выгодно как Украине, так и американским компаниям, которые инвестируют в добычу.

Стоит добавить, что редкоземельные металлы - это группа из 17 металлов, которые важны для производства электроники и техники. В Украине есть залежи графита, урана, титана и лития, которые являются стратегически ценными.

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