Вероятность утечки радиоактивных веществ на ЧАЭС есть, но пока фон в норме, - главный инженер

После попадания российского дрона в укрытие ЧАЭС существует вероятность выхода радиоактивных веществ. Однако пока превышение радиационного фона не фиксируется.

Об этом рассказал главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Инженер объяснил, что саркофаг уже достаточно старый и скоро ему было бы 40 лет. Он также отметил, что мировое сообщество выделяло средства, чтобы построили безопасный новый конфайнмент, который является более дорогим и стоил много сил и здоровья для самих рабочих.

"Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания российского дрона - ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", - рассказал Титарчук.

В то же время он заверил, что сейчас ситуация на ЧАЭС контролируемая.

Обновлено в 22:30.

По данным Киевской городской государственной администрации, радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме, а превышений не наблюдается

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры осуществляются каждые 3 часа.

"Городские службы держат связь с экстренными службами, задействованными в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. В случае необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оказать помощь", - пояснили в администрации.