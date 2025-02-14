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Вероятность утечки радиоактивных веществ на ЧАЭС есть, но пока фон в норме, - главный инженер

Украина, Пятница 14 февраля 2025 22:27
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Вероятность утечки радиоактивных веществ на ЧАЭС есть, но пока фон в норме, - главный инженер Фото: на ЧАЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После попадания российского дрона в укрытие ЧАЭС существует вероятность выхода радиоактивных веществ. Однако пока превышение радиационного фона не фиксируется.

Об этом рассказал главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Инженер объяснил, что саркофаг уже достаточно старый и скоро ему было бы 40 лет. Он также отметил, что мировое сообщество выделяло средства, чтобы построили безопасный новый конфайнмент, который является более дорогим и стоил много сил и здоровья для самих рабочих.

"Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания российского дрона - ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", - рассказал Титарчук.

В то же время он заверил, что сейчас ситуация на ЧАЭС контролируемая.

Обновлено в 22:30.

По данным Киевской городской государственной администрации, радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме, а превышений не наблюдается

Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры осуществляются каждые 3 часа.

"Городские службы держат связь с экстренными службами, задействованными в ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС. В случае необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оказать помощь", - пояснили в администрации.

Атака РФ на ЧАЭС

Напомним, что сегодня, 14 февраля, РФ атаковала ударным дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон РФ, который атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, из-за чего его не удалось зафиксировать радарам.

Уже позже СБУ показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС 14 февраля. Оккупанты атаковали станцию дроном типа "Шахед".

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, что известно о последствиях атаки РФ на ЧАЭС.

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