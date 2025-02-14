В Европе считают, что смогут отправить до 25 тысяч миротворцев для Украины, - Welt
В Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч солдат для возможной миротворческой миссии в Украине. При этом военные ожидают, что нужно будет около 120 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Как отмечает издание, у НАТО также есть сомнения, что европейцы смогут самостоятельно обеспечить миротворческие силы для Украины.
"Европейцы не могут полагаться на то, что возможные коалиционные войска, например, из Бангладеш, Индии или Эфиопии, не убегут, когда ситуация станет серьезной", - сказал изданию генерал из одной из стран НАТО.
Источники Welt среди военных указывают, что "нижний предел" численности миротворческих сил должен быть около 120 тысяч солдат. Поскольку войска должны ротироваться, одновременно будет развернуто около 40 тысяч военных.
При этом военные чиновники ЕС ожидают, что европейцы смогут предоставить максимум до 25 тысяч солдат.
Также остается непонятным, какие полномочия будут иметь миротворческие войска. Несколько высокопоставленных военных чиновников отметили изданию, что такая стабилизационная миссия не будет иметь смысла, если солдатам не дадут права вмешиваться с применением тяжелого вооружения.
Миротворцы для Украины
Стоит отметить, что Украина ведет переговоры по возможному развертыванию миротворческих сил в будущем. По словам президента Владимира Зеленского, этот вопрос пока на начальных стадиях.
При этом Украина хочет, чтобы к миротворческой миссии присоединились страны Европы и США. В Вашингтоне исключают участие американских войск.
Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев, главное - это вопрос вооружения. Глава государства также сказал, что численность иностранцев может быть до 110 тысяч. По его словам, желательно, чтобы это были морские страны, к примеру, Великобритания или нордические государства.
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