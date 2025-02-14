Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Российская Федерация (РФ) ночью атаковала ударным дроном с фугасной боевой частью укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции", - написал президент.
По словам Зеленского, укрытие в свое время было построено теми, кто желает безопасности для людей - Украиной, Штатами и европейскими союзниками. В то же время Россия остается единственной страной в мире, которая способна атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и не считаться с последствиями.
Президент добавил, что пожар в результате атаки дрона уже был ликвидирован. В настоящее время радиационный фон не повышался, однако ситуация продолжает находиться под контролем. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.
"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) точно не готовится к переговорам... Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - добавил Зеленский.
Оккупация ЧАЭС
Еще в начале полномасштабной войны российские террористы захватили и Чернобыльскую АЭС. Враг держал персонал станции в заложниках, что создавало риски для ядерной безопасности.
31 марта 2022-го оккупанты покинули территорию станции, но перед этим похитили оборудование и документы, а также заминировали территорию. Во время оккупации было зафиксировано повышение уровня радиации из-за передвижения тяжелой техники, которая подняла зараженную пыль.
Подробнее о трагедии на ЧАЭС, как советская власть пыталась скрыть информацию о ней и что происходило на станции после вторжения российских войск - читайте в материале РБК-Украина.
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