Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции", - написал президент.

По словам Зеленского, укрытие в свое время было построено теми, кто желает безопасности для людей - Украиной, Штатами и европейскими союзниками. В то же время Россия остается единственной страной в мире, которая способна атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и не считаться с последствиями.

Президент добавил, что пожар в результате атаки дрона уже был ликвидирован. В настоящее время радиационный фон не повышался, однако ситуация продолжает находиться под контролем. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

"Россия каждую ночь осуществляет такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не меняет своей безумной античеловеческой государственной риторики. И это означает, что Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) точно не готовится к переговорам... Россия должна нести ответственность за то, что она делает", - добавил Зеленский.