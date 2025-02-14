Аптекам ограничили торговую наценку на лекарства: что будет с ценами

Цены на лекарства в Украине уже в марте будут снижены. Удешевлению, в частности, будет способствовать ограничение наценок для аптек и оптовых поставщиков.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Шмыгаль заявил, что правительство во исполнение решения СНБО одобряет меры для удешевления лекарств.

"Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивной шкале для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата", - рассказал премьер.

По его словам одновременно правительство будет усиливать контроль за наличием лекарственных средств в больницах. "Пациенты должны получать лекарства в больницах бесплатно. Государство за это платит в рамках программы медицинских гарантий", - добавил он.

Шмыгаль сказал, что "цены на лекарства, которые за последние три года существенно выросли, уже в марте будут снижены".

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для наших граждан. В частности, украинские производители снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств на 30% уже с 1 марта", - рассказал а

Инициатива Зеленского

Напомним, Зеленский считает, что цены на лекарства в Украине "абсолютно неадекватные". По его мнению, аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия покупателям.

Президент провел на эту тему совещание с представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.

Затем Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Согласно указу, правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:

до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства,

до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства,

до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.

В то же время данные Госстата свидетельствуют об умеренном росте цен на лекарства, который несущественно превышает уровень общей инфляции.

По итогам 2024 года Госстат зафиксировал такой рост цен в Украине: