В заведениях высшего образования Украины могут проверять ситуацию со студентами в возрасте 25+. Ведь учеба не должна быть "прикрытием" для получения отсрочки.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко.
Чиновник сообщил, что проверки студентов украинских вузов в возрасте 25+ лет касаются таких моментов:
"Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования", - констатировал Трофименко.
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Заместитель министра образования отметил, что "возраст более 25 лет сам по себе не является нарушением или основанием для отчисления".
Ведь человек "может сменить профессию в 30 или 40 лет" (например, получить инженерное образование для работы в энергетике).
"Мы заинтересованы, чтобы взрослые учились", - подчеркнул Трофименко.
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Представитель МОН напомнил, что "право на отсрочку определяет закон".
"Для студентов оно зависит, в частности, от дневной или дуальной формы и получения высшего уровня образования по сравнению с уже полученным", - отметил специалист.
Он объяснил, что "учиться во второй раз на том же уровне - можно", но "студенческая отсрочка на этом основании не предоставляется".
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Трофименко напомнил, что учеба не должна становиться "прикрытием" для уклонения от мобилизации и службы.
"Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания", - сообщил он.
Чиновник подчеркнул также, что каждое решение "должно быть индивидуальным и законным".
"Ошибки в ведомостях об образовании нужно исправлять через заведение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку", - подытожил представитель МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать студента прямо на учебе - когда это вероятно.
Кроме того, мы объясняли, когда студентов могут мобилизовать в целом (согласно перечню оснований от ТЦК).
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