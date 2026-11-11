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Когда студентов могут мобилизовать: список оснований от ТЦК

19:41 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Когда студентов могут мобилизовать: список оснований от ТЦК Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Учеба в университете не всегда защищает от мобилизации. Студентов заочной и вечерней форм могут призвать на военную службу, поскольку сам факт получения образования не дает им права на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

Согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку в связи с обучением могут получить соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного с соблюдением установленной законом последовательности.

Также право на отсрочку имеют:

  • аспиранты;
  • докторанты;
  • лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

На общих основаниях могут мобилизовать студентов заочной и вечерней форм обучения, а также тех, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже имеет, и не отвечает требованиям относительно последовательности его получения.

Например, если человек уже имеет диплом бакалавра, а затем поступил на заочную форму магистратуры, сам факт обучения не дает ему права на отсрочку.

В то же время отсутствие права на отсрочку в связи с обучением не означает автоматического призыва. Человек может иметь другие законные основания для отсрочки - в частности, по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что студенческая отсрочка от мобилизации предоставляется на один семестр, но не более чем на шесть месяцев. Поэтому после завершения этого периода ее нужно обновлять.

Также РБК-Украина объясняло, кто может получить отсрочку от мобилизации. Среди оснований - семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение, научная деятельность и бронирование. В частности, право на отсрочку могут иметь люди с инвалидностью, родители трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка, а также работники критически важных предприятий и отдельных государственных органов.

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