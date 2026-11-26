Яких моментів стосуються перевірки у вишах

Посадовець повідомив, що перевірки студентів українських вишів віком 25+ років стосуються таких моментів:

чи дотримується заклад правил зарахування ;

; чи відбувається навчання насправді.

"Увага до вступу в аспірантуру не скасовує потреби перевіряти порушення на інших рівнях освіти", - констатував Трофименко.

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Чи може бути вік підставою для відрахування

Заступник міністра освіти зауважив, що "вік понад 25 років сам по собі не є порушенням або підставою для відрахування".

Адже людина "може змінити професію у 30 чи 40 років" (наприклад, здобути інженерну освіту для роботи в енергетиці).

"Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися", - наголосив Трофименко.

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Від чого залежить право студентів на відстрочку

Представник МОН нагадав, що "право на відстрочку визначає закон".

"Для студентів воно залежить, зокрема, від денної або дуальної форми та здобуття вищого рівня освіти порівняно з уже отриманим", - зауважив спеціаліст.

Він пояснив, що "навчатися вдруге на тому самому рівні - можна", але "студентська відстрочка на цій підставі не надається".

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Кого можуть відраховувати з навчання

Трофименко нагадав, що навчання не повинно ставати "прикриттям" для ухилення від мобілізації та служби.

"Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання", - повідомив він.

Посадовець наголосив також, що кожне рішення "має бути індивідуальним і законним".

"Помилки у відомостях про освіту потрібно виправляти через заклад, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку", - підсумував представник МОН.