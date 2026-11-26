У закладах вищої освіти України можуть перевіряти ситуацію зі студентами віком 25+. Адже навчання не повинно бути "прикриттям" для отримання відстрочки.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти Микола Трофименко.
Посадовець повідомив, що перевірки студентів українських вишів віком 25+ років стосуються таких моментів:
"Увага до вступу в аспірантуру не скасовує потреби перевіряти порушення на інших рівнях освіти", - констатував Трофименко.
Читайте також: В Україні посилять контроль за студентами 25+ у рамках боротьби з "ухилянтами"
Заступник міністра освіти зауважив, що "вік понад 25 років сам по собі не є порушенням або підставою для відрахування".
Адже людина "може змінити професію у 30 чи 40 років" (наприклад, здобути інженерну освіту для роботи в енергетиці).
"Ми зацікавлені, щоб дорослі навчалися", - наголосив Трофименко.
Читайте також: У вишах повторно перевірять навчання студентів 25+ років: їх кількість зросла у сім разів
Представник МОН нагадав, що "право на відстрочку визначає закон".
"Для студентів воно залежить, зокрема, від денної або дуальної форми та здобуття вищого рівня освіти порівняно з уже отриманим", - зауважив спеціаліст.
Він пояснив, що "навчатися вдруге на тому самому рівні - можна", але "студентська відстрочка на цій підставі не надається".
Читайте також: 50 тисяч чоловіків відрахували з вишів: Бутенко розповів про зловживання відстрочкою
Трофименко нагадав, що навчання не повинно ставати "прикриттям" для ухилення від мобілізації та служби.
"Під час перевірки потрібні факти: чи виконує студент навчальний план, як оцінюють його знання", - повідомив він.
Посадовець наголосив також, що кожне рішення "має бути індивідуальним і законним".
"Помилки у відомостях про освіту потрібно виправляти через заклад, щоб людина могла підтвердити своє законне право на відстрочку", - підсумував представник МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати студента прямо на навчанні - коли це ймовірно.
Крім того, ми пояснювали, коли студентів можуть мобілізувати в цілому (згідно з переліком підстав від ТЦК).
Читайте також, хто загалом має право на відстрочку від мобілізації в Україні у 2026 році.