С 2025 года украинские университеты и колледжи отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет. Они фактически не посещали занятия и не выполняли учебный план.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко в интервью " Суспільному ".

Когда количество студентов выросло

По словам министра, количество мужчин старше 25 лет, которые поступали в учебные заведения, начало резко расти с 2022 года.

Пик пришелся на 2024 год. Тогда в университеты, колледжи и другие учебные заведения поступили более 100 тысяч мужчин этой возрастной категории.

Впоследствии МОН совместно с Государственной службой качества образования приступил к проверке. Они обнаружили формально обучавшихся студентов, но фактически не посещавших занятий.

Сколько студентов отчислили

За невыполнение учебного плана с 2025 года отчислили около 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет.

В настоящее время в большинстве университетов доля студентов этой возрастной категории составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях она достигала 90%.

Бутенко подчеркнул, что образование должно быть местом получения знаний, а не способом получить отсрочку от мобилизации.

"Мне обидно, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться", - отметил министр.

Могут изменить правила отсрочки

Бутенко объяснил, что законодатели могут изменить правила мобилизации и отменить право на отсрочку для мужчин, получающих образование. Однако такие изменения будут касаться прав граждан и потребовать внесения поправок в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам министра, этот вопрос обсуждается в Минобороны и других ведомствах. В то же время МОН не имеет полномочий самостоятельно изменять правила предоставления отсрочки.

Бутенко также напомнил, что университеты имеют автономию, а вместе с ней - ответственность за свои решения и ценностные ориентиры.