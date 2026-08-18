В Украине усилят контроль за студентами 25+ в рамках борьбы с "уклонистами"

В Украине усилят контроль за студентами старше 25 лет. Это необходимо, чтобы выявлять случаи поступления и обучения ради получения отсрочки от мобилизации.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Бутенко отметил, что сейчас в Украине не наблюдают всплеска абитуриентов старше 25 лет. Такие случаи есть, однако все сдали НМТ и поступают в соответствии с законодательством.

По словам министра, для властей важно, чтобы обучение в университетах не становилось способом уклонения от мобилизации. По его словам, в этом вопросе действительно есть проблемы.

"Цель пребывания личности в университете - учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", - подчеркнул он.

Отсрочка для студентов

Стоит заметить, что украинские студенты старше 25 лет могут получить отсрочку от мобилизации на время обучения.

К слову, в январе этого года стало известно, что депутаты Рады предлагают изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации через обучение.

Согласно законопроекту, мужчины старше 25 лет, которые будут поступать в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования, могут потерять возможность получать отсрочку только на основании факта обучения.