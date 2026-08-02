Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году: полный список
Право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение на официальном портале Сил обороны Украины.
Кто может получить отсрочку
Отсрочка от мобилизации – это временное освобождение от призыва во время мобилизации, которое предоставляется только в случаях, предусмотренных законом. Она не отменяет воинский долг, а лишь откладывает призыв.
Право на отсрочку имеют военнообязанные по следующим основным основаниям:
По семейным обстоятельствам, если они:
-
удерживают троих и более детей младше 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;
-
самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
-
воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;
-
содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;
-
являются усыновителями или опекунами детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
-
осуществляют постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I-II группы при отсутствии других трудоспособных держателей;
-
имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг проходит военную службу;
-
потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины.
По состоянию здоровья:
-
лица с инвалидностью I-III групп;
-
граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе.
По учебе или научной деятельности:
-
студенты, впервые получающие высший уровень образования;
-
докторанты;
-
врачи-интерны;
-
отдельные категории педагогических работников (при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).
Для части соискателей образования действуют дополнительные возрастные ограничения.
По профессиональной деятельности:
-
руководители министерств, их заместители, а также руководители государственных и органов государственного управления;
-
народные депутаты Украины;
-
судьи;
-
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
-
председатель и члены Счетной палаты;
-
отдельные категории дипломатических работников;
-
работники органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины и других силовых структур, определенные законодательством;
-
государственные служащие, непосредственно обеспечивающие деятельность президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров (в частности, в сферах экспертизы нормативных актов, кибербезопасности и администрирования информационных систем).
Отсрочка из-за бронирования
Через бронирование отсрочка предоставляется работникам органов власти и предприятий, имеющих статус критически важных для функционирования государства. Такое бронирование оформляет работодатель.
Также отдельные основания предусмотрены для находившихся в плену гражданских и некоторых специалистов в сфере кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.
Как оформить отсрочку
Для получения отсрочки нужно подтвердить основание соответствующими документами и подать заявление.
Подготовьте документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. В зависимости от основания это могут быть:
-
свидетельства о рождении детей;
-
решение суда;
-
выводы ЛКК или МСЭК;
-
медицинские документы;
-
справки с места работы или учебы;
-
документы о бронировании (при наличии).
Подать заявление можно через приложение "Резерв+" . Для этого нужно:
-
обновить военно-учетные данные;
-
в разделе "Подать запрос на отсрочку" выбрать соответствующее основание;
-
загрузить или подтвердить необходимые документы;
-
после проверки получить электронную справку с QR-кодом, подтверждающую предоставление отсрочки.
Если основание еще не цифровизировано или нет смартфона, документы можно подать через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого нужно иметь:
-
паспорт;
-
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
-
оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.
После этого ЦНАП передаст документы ТЦК, а решение и справку можно будет получить в электронном виде или непосредственно в центре.
Если отсрочка оформляется по состоянию здоровья, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Именно заключение ВЛК (или МСЭК в случае инвалидности) является юридическим основанием для его предоставления.
Продолжается ли отсрочка автоматически
Отсрочки, подтверждаемые государственными реестрами или имеющие постоянный характер (например, из-за инвалидности), с 2025 года продолжаются автоматически.
В то же время отсрочки по временной негодности, отдельные виды бронирования и другие срочные основания после окончания срока действия необходимо оформлять повторно. Об этом заранее напоминает приложение "Резерв+".
Важно. Право на отсрочку само по себе не означает ее автоматического предоставления. Если военнообязанный не подал заявление и подтверждающие документы, ТЦК имеет право совершить призыв в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее Министерство обороны обновило механизм автоматического продления отсрочок для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет из-за применения "Резерв+".
Теперь система сверяет данные по последнему выданному свидетельству о рождении и, при наличии, по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка.