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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году: полный список

13:03 02.08.2026 Вс
4 мин
Список оснований для отсрочки значительно шире, чем многие считают
aimg Мария Науменко
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году: полный список Фото: личное дело военнообязанного (Getty Images)
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Право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение на официальном портале Сил обороны Украины.

Кто может получить отсрочку

Отсрочка от мобилизации – это временное освобождение от призыва во время мобилизации, которое предоставляется только в случаях, предусмотренных законом. Она не отменяет воинский долг, а лишь откладывает призыв.

Право на отсрочку имеют военнообязанные по следующим основным основаниям:

По семейным обстоятельствам, если они:

  • удерживают троих и более детей младше 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

  • самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

  • воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

  • содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;

  • являются усыновителями или опекунами детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

  • осуществляют постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I-II группы при отсутствии других трудоспособных держателей;

  • имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг проходит военную службу;

  • потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести во время защиты Украины.

По состоянию здоровья:

  • лица с инвалидностью I-III групп;

  • граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе.

По учебе или научной деятельности:

  • студенты, впервые получающие высший уровень образования;

  • докторанты;

  • врачи-интерны;

  • отдельные категории педагогических работников (при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки).

Для части соискателей образования действуют дополнительные возрастные ограничения.

По профессиональной деятельности:

  • руководители министерств, их заместители, а также руководители государственных и органов государственного управления;

  • народные депутаты Украины;

  • судьи;

  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

  • председатель и члены Счетной палаты;

  • отдельные категории дипломатических работников;

  • работники органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины и других силовых структур, определенные законодательством;

  • государственные служащие, непосредственно обеспечивающие деятельность президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров (в частности, в сферах экспертизы нормативных актов, кибербезопасности и администрирования информационных систем).

Отсрочка из-за бронирования

Через бронирование отсрочка предоставляется работникам органов власти и предприятий, имеющих статус критически важных для функционирования государства. Такое бронирование оформляет работодатель.

Также отдельные основания предусмотрены для находившихся в плену гражданских и некоторых специалистов в сфере кибербезопасности, оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки нужно подтвердить основание соответствующими документами и подать заявление.

Подготовьте документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. В зависимости от основания это могут быть:

  • свидетельства о рождении детей;

  • решение суда;

  • выводы ЛКК или МСЭК;

  • медицинские документы;

  • справки с места работы или учебы;

  • документы о бронировании (при наличии).

Подать заявление можно через приложение "Резерв+" . Для этого нужно:

  1. обновить военно-учетные данные;

  2. в разделе "Подать запрос на отсрочку" выбрать соответствующее основание;

  3. загрузить или подтвердить необходимые документы;

  4. после проверки получить электронную справку с QR-кодом, подтверждающую предоставление отсрочки.

Если основание еще не цифровизировано или нет смартфона, документы можно подать через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого нужно иметь:

  • паспорт;

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

  • оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

После этого ЦНАП передаст документы ТЦК, а решение и справку можно будет получить в электронном виде или непосредственно в центре.

Если отсрочка оформляется по состоянию здоровья, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Именно заключение ВЛК (или МСЭК в случае инвалидности) является юридическим основанием для его предоставления.

Продолжается ли отсрочка автоматически

Отсрочки, подтверждаемые государственными реестрами или имеющие постоянный характер (например, из-за инвалидности), с 2025 года продолжаются автоматически.

В то же время отсрочки по временной негодности, отдельные виды бронирования и другие срочные основания после окончания срока действия необходимо оформлять повторно. Об этом заранее напоминает приложение "Резерв+".

Важно. Право на отсрочку само по себе не означает ее автоматического предоставления. Если военнообязанный не подал заявление и подтверждающие документы, ТЦК имеет право совершить призыв в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее Министерство обороны обновило механизм автоматического продления отсрочок для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет из-за применения "Резерв+".

Теперь система сверяет данные по последнему выданному свидетельству о рождении и, при наличии, по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка.

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