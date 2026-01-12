Отсрочку для студентов 25+ могут отменить: что готовят в Раде
В Верховной Раде готовят изменения в правила отсрочки от мобилизации из-за обучения. Мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учебные заведения, больше не будут иметь автоматического права на отсрочку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
Что предлагают изменить
По его словам, ко второму чтению готовят законопроект, который пересматривает подход к предоставлению отсрочки от прохождения военной службы в связи с обучением.
В частности, мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего образования, профессионального образования, не смогут получить отсрочку от мобилизации только на основании факта обучения.
Бабак подчеркнул, что речь идет не об ограничении права на образование, а об изменении механизма использования отсрочки.
"Мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку. Это радикально, но необходимо, учитывая безопасность государства", - отметил он.
Пример аспирантуры
Глава комитета привел показательные цифры. По его словам, раньше в системе высшего и предвысшего образования одновременно находились около 30 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.
По состоянию на 1 сентября 2025 года это количество выросло до 250 тысяч человек.
"Это не может не вызывать вопросов", - подчеркнул Бабак.
По его словам, в аспирантуре право на образование массово использовали как способ избежания мобилизации:
- до полномасштабной войны - более 500 поступающих ежегодно;
- 2022 год - около 4 тысяч;
- 2023 год - 16 тысяч;
- 2024 год - более 90 тысяч желающих.
После изменения правил - отмены контрактной формы, введения вступительных испытаний и увеличения бюджетных мест - количество поступающих сократилось почти до довоенного уровня.
Зачем нужен новый закон
По словам Бабака, предыдущие шаги были борьбой с последствиями. Новый закон должен устранить саму причину - использование обучения как формального основания для избежания выполнения конституционного долга по защите государства.
Ожидается, что окончательные положения законопроекта будут рассмотрены парламентом во время второго чтения.
