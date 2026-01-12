ua en ru
Отсрочку для студентов 25+ могут отменить: что готовят в Раде

Понедельник 12 января 2026 13:56
UA EN RU
Отсрочку для студентов 25+ могут отменить: что готовят в Раде Фото: Условия вистрочки для аспирантов планируют изменить (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Верховной Раде готовят изменения в правила отсрочки от мобилизации из-за обучения. Мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учебные заведения, больше не будут иметь автоматического права на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Что предлагают изменить

По его словам, ко второму чтению готовят законопроект, который пересматривает подход к предоставлению отсрочки от прохождения военной службы в связи с обучением.

В частности, мужчины в возрасте от 25 лет, которые будут поступать в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего образования, профессионального образования, не смогут получить отсрочку от мобилизации только на основании факта обучения.

Бабак подчеркнул, что речь идет не об ограничении права на образование, а об изменении механизма использования отсрочки.

"Мы не ограничиваем право на образование, но пересматриваем подход к праву на отсрочку. Это радикально, но необходимо, учитывая безопасность государства", - отметил он.

Пример аспирантуры

Глава комитета привел показательные цифры. По его словам, раньше в системе высшего и предвысшего образования одновременно находились около 30 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.

По состоянию на 1 сентября 2025 года это количество выросло до 250 тысяч человек.

"Это не может не вызывать вопросов", - подчеркнул Бабак.

По его словам, в аспирантуре право на образование массово использовали как способ избежания мобилизации:

  • до полномасштабной войны - более 500 поступающих ежегодно;
  • 2022 год - около 4 тысяч;
  • 2023 год - 16 тысяч;
  • 2024 год - более 90 тысяч желающих.

После изменения правил - отмены контрактной формы, введения вступительных испытаний и увеличения бюджетных мест - количество поступающих сократилось почти до довоенного уровня.

Зачем нужен новый закон

По словам Бабака, предыдущие шаги были борьбой с последствиями. Новый закон должен устранить саму причину - использование обучения как формального основания для избежания выполнения конституционного долга по защите государства.

Ожидается, что окончательные положения законопроекта будут рассмотрены парламентом во время второго чтения.

РБК-Украина ранее писало, когда студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, как ее правильно продлевать и в каких случаях возможен призыв, даже если основание для отсрочки формально есть.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных имеет право на отсрочку от мобилизации и в каких случаях ее могут отменить. Минобороны перечисляет основные категории лиц с правом на отсрочку и называет основания для ее аннулирования - в частности из-за потери бронирования, смены места работы, прекращения обучения или ухода, а также автоматической отмены через электронные реестры.

