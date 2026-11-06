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Главная » Жизнь » Образование

В вузах повторно проверят обучение студентов 25+ лет: их количество выросло в семь раз

18:08 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
В вузах повторно проверят обучение студентов 25+ лет: их количество выросло в семь раз Проверка должна состояться в январе 2027 года (коллаж РБК-Украина)
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В украинских университетах готовят новые проверки студентов старше 25 лет. Государственная служба качества образования планирует провести их в январе 2027 года на фоне резкого роста таких соискателей образования и выявленных нарушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака во время встречи с ректорами высшего образования.

Количество студентов 25+ выросло в семь раз

По словам Гурака, за пять лет полномасштабной войны количество студентов старше 25 лет возросло примерно в семь раз.

Если в 2021/2022 учебном году таких студентов было около 30 тысяч, то сейчас их насчитывается уже 217 770 человек.

В отдельных университетах они составляют до 98% от общего числа студентов.

Что будут проверять в вузах

Предварительные проверки Государственной службы качества образования выявили многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов старше 25 лет.

Поэтому в январе 2027 года служба планирует повторно проверить, как организовано их обучение.

Глава Госслужбы также призвал ректоров контролировать результаты обучения таких студентов во время текущей сессии.

Читайте также о том, что в этом году в вузы на бакалавриат поступило 226 932 студента. Это на 31 770 больше, чем в прошлом. 64625 человек будут учиться на бюджетной основе.

Ранее мы писали о том, что министр образования Андрей Бутенко заявил, что в Украине усилят контроль за студентами от 25 лет, чтобы выявлять случаи поступления ради получения отсрочки.

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