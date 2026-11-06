В вузах повторно проверят обучение студентов 25+ лет: их количество выросло в семь раз

В украинских университетах готовят новые проверки студентов старше 25 лет. Государственная служба качества образования планирует провести их в январе 2027 года на фоне резкого роста таких соискателей образования и выявленных нарушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака во время встречи с ректорами высшего образования.

Количество студентов 25+ выросло в семь раз

По словам Гурака, за пять лет полномасштабной войны количество студентов старше 25 лет возросло примерно в семь раз.

Если в 2021/2022 учебном году таких студентов было около 30 тысяч, то сейчас их насчитывается уже 217 770 человек.

В отдельных университетах они составляют до 98% от общего числа студентов.

Что будут проверять в вузах

Предварительные проверки Государственной службы качества образования выявили многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов старше 25 лет.

Поэтому в январе 2027 года служба планирует повторно проверить, как организовано их обучение.

Глава Госслужбы также призвал ректоров контролировать результаты обучения таких студентов во время текущей сессии.