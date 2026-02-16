ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры в Женеве: у Путина анонсировали обсуждение территорий

Россия, Понедельник 16 февраля 2026 12:01
UA EN RU
Переговоры в Женеве: у Путина анонсировали обсуждение территорий Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться "более широкий круг вопросов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Женевский раунд переговоров: Буданов отправился с украинской командой в Швейцарию

"На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь идет о территориях", - заявил спикер Кремля.

Переговоры в Женеве: что известно о новом раунде

Напомним, следующий раунд переговоров с участием США, Украины и России состоится 17-18 февраля в Женеве. Сначала об этом сообщили в Кремле, впоследствии информацию подтвердил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия. Сегодня, 16 февраля, украинская переговорная группа отправилась в Женеву.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о консультациях накануне встречи в Женеве с представителями команды президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В Женеве Украину будет представлять фактически тот же состав делегации, что и во время предыдущих переговоров в Абу-Даби. В нее снова войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

В состав российской делегации войдут не менее 15 человек. В частности, участие в переговорах будет принимать заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

РБК-Украина также писало, что заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Россия "не удовлетворится" только передачей ей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Он также отметил, что Москва также стремится к смене власти в Киеве и устранению якобы "русофобского" правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Женева Мирные переговоры Песков
Новости
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"