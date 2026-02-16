Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться "более широкий круг вопросов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь идет о территориях", - заявил спикер Кремля.

Переговоры в Женеве: что известно о новом раунде

Напомним, следующий раунд переговоров с участием США, Украины и России состоится 17-18 февраля в Женеве. Сначала об этом сообщили в Кремле, впоследствии информацию подтвердил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия. Сегодня, 16 февраля, украинская переговорная группа отправилась в Женеву.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о консультациях накануне встречи в Женеве с представителями команды президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В Женеве Украину будет представлять фактически тот же состав делегации, что и во время предыдущих переговоров в Абу-Даби. В нее снова войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

В состав российской делегации войдут не менее 15 человек. В частности, участие в переговорах будет принимать заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

РБК-Украина также писало, что заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Россия "не удовлетворится" только передачей ей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Он также отметил, что Москва также стремится к смене власти в Киеве и устранению якобы "русофобского" правительства.