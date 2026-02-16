ua en ru
Женевский раунд переговоров: Буданов возглавил украинскую команду

Украина, Швейцария, Понедельник 16 февраля 2026 04:00
Женевский раунд переговоров: Буданов возглавил украинскую команду Фото: Кирилл Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

Украинская делегация отправилась в Женеву для очередного раунда переговоров о прекращении войны. Консультации пройдут 17–18 февраля при участии посредников из США и нацелены на перемирие и обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова в сети Telegram.

Читайте также: Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

Украинская переговорная группа под руководством Кирилла Буданова отправилась в Женеву, где 17–18 февраля пройдет новый раунд консультаций по прекращению войны.

Поездка была официально подтверждена руководителем Офиса Президента, который опубликовал снимок у поезда в своем Телеграм-канале, отметив, что в пути с коллегами обсуждаются уроки истории и стратегические выводы для защиты интересов Украины.

Формат и участники переговоров

Этот этап проходит в трехстороннем формате с участием спецпосланников Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Они также проводят параллельные консультации с другими региональными игроками, координируя позиции и обсуждая возможные шаги для стабилизации ситуации.

Основные темы встречи

Главные вопросы повестки включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.

Несмотря на осторожный оптимизм, участники переговоров сохраняют реалистичный подход, признавая, что достижение всеобъемлющего мирного соглашения в ближайшие сроки остается сложной задачей.

Консультации в Женеве направлены на формирование безопасного и контролируемого процесса прекращения боевых действий, а также на обеспечение защиты интересов Украины в переговорах.

Напоминаем, что российская сторона направит на переговоры с Украиной в Женеве делегацию численностью не менее 15 человек, в которую войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, сообщили источники в российской прессе.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующий трехсторонний раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17–18 февраля в Женеве, при этом российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

