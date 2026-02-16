Переговори у Женеві: у Путіна анонсували обговорення територій

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах у Женеві буде обговорюватись "ширше коло питань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"На переговорах у Женеві буде обговорюватися ширше коло питань порівняно з Абу-Дабі, зокрема йдеться про території", - заявив речник Кремля.

Переговори у Женеві: що відомо про новий раунд

Нагадаємо, наступний раунд переговорів за участі США, України та Росії відбудеться 17-18 лютого у Женеві. Спочатку про це повідомили у Кремлі, згодом інформацію підтвердив радник президента України Дмитро Литвин.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх перемовин українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я. Сьогодні, 16 лютого, українська переговорна група вирушила до Женеви.

15 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про консультації напередодні зустрічі у Женеві з представниками команди президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

У Женеві Україну представлятиме фактично той самий склад делегації, що й під час попередніх переговорів в Абу-Дабі. До неї знову увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов.

До складу російської делегації увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, участь у переговорах братиме заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

РБК-Україна також писало, що заступник голови комітету з оборони Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росія "не задовольниться" лише передачею їй Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Він також зазначив, що Москва також прагне зміни влади в Києві та усунення нібито "русофобського" уряду.