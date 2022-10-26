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Переговоры Зеленского со Штайнмайером и новый премьер Британии: новости за 25 октября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Украину и провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тем временем новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак.

Более детально о том, что произошло во вторник, 25 октября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе обсуждений были подняты вопросы послевоенного восстановления Украины и поставок вооружений.

Риши Сунак официально стал новым премьером Британии

Сегодня, 25 октября 2022 года, новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. В свои 42 года он является не только самым молодым за 200 лет, но и первым главой правительства индийского происхождения.

Он официально стал премьер-министром Британии после аудиенции у короля Чарльза ІІІ в Букингемском дворце. Сунака попросили сформировать новое правительство.

Украина может получить новые системы ПВО от США, - Reuters

По данным Reuters, США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет.

Какое количество систем ПВО и ракет к ним планируется поставить пока неизвестно.

По формату Крымской. Зеленский предлагает создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", - заявил глава украинского государства.

Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для установления мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным, чтобы приблизить установление мира в Украине.

Такую просьбу глава французского государства высказал в ходе личной встречи с понтификом.

"Пусть отдают свои земли Путину": Данилов ответил на предложения уступить России территории

Сторонники территориальных соглашений с Россией могут сами отдать ей свои земли, а украинцы воюют за свою страну, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Напомню. В свое время один французский деятель (речь о бывшем президенте Николе Саркози, - ред.) пытался договориться с Россией относительно Грузии, Грузия потеряла часть своих территорий. После того, как деятели из Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения, (в 2014 году) мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей", - объяснил свою позицию Данилов.

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