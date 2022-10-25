Самый молодой за 200 лет. Риши Сунак стал премьером Британии: что о нем известно

Сегодня, 25 октября 2022 года, новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. В свои 42 года он является не только самым молодым за 200 лет, но и первым главой правительства индийского происхождения.

Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии после аудиенции у короля Чарльза ІІІ в Букингемском дворце. Его попросят сформировать новое правительство.

Факты из биографии

Лидер консерваторов родился в 1980 году в Саутгемптоне в семье медиков Яшвира и Уши Сунак, которые мигрировали из Восточной Африки. Их родители еще в колониальные времена переселились туда из индийского Пенджаба.

Риши Сунак является выпускником Оксфордского университета, где изучал политику, экономику и философию. В 2001 - 2004 годах работал в одном из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs, затем получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете.

Фото: Риши Сунак стал первым премьером Британии индийского происхождения

После этого работал в хедж-фонде TCI, основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, которая специализировалась на поддержке британского малого бизнеса.

Во время учебы в Стэнфорде познакомился со своей будущей женой Акшатой Мурти - дочерью индийского миллиардера, который основал компанию по разработке программного обеспечения Infosys. Совокупное состояние семейной пары оценивается в 730 млн фунтов стерлингов (почти 830 млн долларов), они в третьей сотне самых богатых людей Великобритании.

Политическая карьера

Риши Сунак прошел в британский парламент в 2015 году после победы на в округе Ричмонд (Йорк). Спустя два года он переизбрался, уверенно обойдя кандидата от Лейбористской партии.

Впервые был привлечен к работе в правительстве в 2018 году в ходе кадровых перестановок Терезы Мэй, в результате которых он получил должность парламентского помощника министра по вопросам ЖКХ, общин и местного самоуправления.

В июле 2019 года стал главным секретарем Казначейства в правительстве Бориса Джонсона. Зимой того же года одержал на своем округе третью подряд победу с результатом 63,6%. Уже в феврале 2020 года был назначен канцлером Казначейства (министром финансов). Во время пандемии COVID обеспечивал меры финансовой помощи бизнесу, из-за чего приобрел популярность у британцев.

Сунак занимал сильные позиции во втором правительстве Джонсона. Именно его отставка в июле 2022 года положила начало процессу, по итогам которого премьер был вынужден сложить полномочия.

"Общественность справедливо ждет, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я увольняюсь", - заявил тогдашний министр, выразив недовольство работой Бориса Джонсона.

Подробнее о падении того правительства читайте в материале РБК-Украина "Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника".

Борьба за лидерство в Консервативной партии

В ходе избирательной кампании летом 2022 года Сунак был одним из главных фаворитов на должность лидера Консервативной партии и премьерское кресло. По итогам последнего тура голосования парламентариев вместе с Лиз Трасс вышел в финальный этап, где уже голосовали рядовые члены партии.

В начале сентября стало известно, что новым лидером Консервативной партии избрана Трасс, которая получила 81 326 голосов против 60 399 у Сунака.

Фото: Риши Сунак уступил Лиз Трасс на минувших выборах (GettyImages)

Однако "вторая Тэтчер" продержалась на посту всего пять недель и ушла в отставку под шквалом критики за провал экономической и финансовой политики.

На этот раз британские консерваторы решили провести процедуру по-новому. Кандидаты должны были заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента. Риши Сунак снова считался фаворитом, и по данным опросов, именно его называли наиболее подходящим кандидатом.

Официально о своем выдвижении он объявил только позавчера, 23 октября. В тот же день бывший премьер Борис Джонсон, который, как предполагалось, мог навязать борьбу, решил отойти в сторону.

Но позже стало известно, что Сунака поддерживает более половины членов парламента от Консервативной партии. На этом фоне его единственная соперница, лидер Палаты общин Пенни Мордонт выступила с заявлением о фактическом снятии кандидатуры.

"Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка", - отметила она во вчерашнем заявлении.

Таким образом, Сунак остался единственным претендентом на главу Консервативной партии.

Позиция Сунака по Украине

Будучи министром финансов, Риши Сунак участвовал в разработке мер по финансовой поддержке Украины. Он называл полномасштабное российское вторжение "варварским и незаконным". А также предупреждал, что война будет иметь разрушительные последствия не только для Украины, но и вызовет нарушения в мировой экономике.

После своей отставки он также ясно дал понять, что поддерживает финансовые обязательства Великобритании перед Украиной.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику полной поддержки Украины, которую так умело проводил Борис Джонсон… Президент Зеленский, храбрые граждане Украины, не сомневайтесь: что бы ни случилось здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим самым сильным союзником", - говорил он в ходе избирательной гонки с Лиз Трасс.

Фото: летом Сунак обещал, что его первым зарубежным визитом на посту премьера станет поездка в Киев (GettyImages)

Он также обещал уделить первоочередное внимание финансированию вооруженных сил Великобритании и сохранить текущий уровень расходов на оборону. Такой подход, соответственно, дает основания полагать, что нынешний курс Лондона на поддержку Украины финансами и поставками вооружений как минимум сохранится.

Кроме того, на День независимости Украины в англоязычной газете Kyiv Post было опубликовано его письмо к украинцам с заверениями того, что Британия останется самым последовательным и сильным союзником.

Примечательно, что летом Сунак говорил, что первый зарубежный визит в качестве премьер-министра будет именно в Киев. Теперь же ему представилась возможность подтвердить и свои слова, и позицию в отношении Украины.

Почему ушла Лиз Трасс

Лиз Трасс оказалась последним главой британского правительства, утвержденным королевой Елизаветой II. Причем своего пятнадцатого премьер-министра она назначила всего за два дня до своей смерти. Соответственно Сунака в новой должности утвердил уже король Чарльз III.

Что касается Трасс, то она объявила об отставке всего спустя 44 дня после назначения. Она признала, что не в состоянии справиться с возложенными обязанностями. Поводом стало обрушение рейтинга из-за ее экономической политики.

В частности, она предлагала снизить ставки подоходного налога, а также отменить запланированный рост корпоративных налогов. Разница должна была быть компенсирована за счет внешних заимствований. На этом фоне британский фунт обвалился до исторического минимума, а ставки по ипотеке в Великобритании выросли. В итоге премьерский срок Лиз Трасс стал рекордно коротким в истории страны.