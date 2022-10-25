Возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого в Мелитополе утром взорвалось авто (видео)

Во вторник утром, 25 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Колаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого", - рассказал он.

По словам главы города, по предварительным данным возле помещения, в котором находится один из штабов пропагандистов Кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль.

Как добавляет издание "РИА Мелитополь", особенно громко было в южной части города и в центре.

"Бавовна" был в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. О взрыве заговорили и в фейковой военно-гражданской администрации города, а также российские СМИ", - говорится в сообщении.