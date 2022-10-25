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По формату Крымской. Зеленский предлагает создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 11:50
По формату Крымской. Зеленский предлагает создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский на саммите Крымской платформы.

По словам президента, когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет, в том числе и Крым, нашей стране потребуется опыт международного сообщества - в сфере безопасности, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", - сказал он.

Зеленский попросил мировых лидеров непременно посетить украинский, освобожденный от оккупантов, мирный Крым - сразу, как туда вернется наш флаг. Он добавил, что эта часть Европы заждалась дорогих и уважаемых гостей.

А в то время, пока восстановление территориальной целостности Украины продолжается, нам нужна достаточная и своевременная поддержка - оборонная, финансовая и санкционная. Президент просит международное сообщество защищать поддержку для Украины и постоянно усиливать ее, ведь именно она является фундаментом будущего мира.

Напомним, осенью состоится первый парламентский саммит Международной Крымской платформы, который пройдет в Хорватии.

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Владимир Зеленский Крымская платформа
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