ВСУ уничтожили 480 оккупантов и более 20 танков: новые потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили 480 оккупантов и более 20 танков (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 68420 (+480) человек
- танков - 2611 (+21)
- боевых бронированных машин - 5321 (+26)
- артиллерийских систем - 1674 (+1)
- РСЗО - 377 (+2)
- средства ПВО - 190 (+1)
- самолетов -271 (+1)
- вертолетов - 248 (+3)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1372 (+2)
- крылатые ракеты - 350 (+0)
- корабли /катера - 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 054 (+10)
- специальная техника - 149 (+0)
Напомним, вчера возле Херсона была разрушена находившаяся под Антоновским мостом временная переправа оккупантов. Она была сконструирована из нескольких барж.
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