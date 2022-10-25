ВСУ уничтожили 480 оккупантов и более 20 танков: новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, вчера возле Херсона была разрушена находившаяся под Антоновским мостом временная переправа оккупантов. Она была сконструирована из нескольких барж.

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