В Полтавской области сформировали новый зенитно-ракетный полк

С 25 октября 2022 года в Полтавской области появился новый зенитно-ракетный полк для прикрытия критической инфраструктуры и других важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

Сообщается, что решение о формировании нового зенитно-ракетного полка было принято исходя из необходимости прикрытия группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов.

На данный момент полк выполняет задачи по прикрытию воздушного пространства и доукомплектованию и слаживанию подразделений.

"Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировано высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку", - говорится в сообщении.