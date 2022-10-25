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В Полтавской области сформировали новый зенитно-ракетный полк

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Полтавская область, Вторник 25 октября 2022 15:59
В Полтавской области сформировали новый зенитно-ракетный полк Фото: в Полтавской области появился новый зенитно-ракетный полк (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С 25 октября 2022 года в Полтавской области появился новый зенитно-ракетный полк для прикрытия критической инфраструктуры и других важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

Сообщается, что решение о формировании нового зенитно-ракетного полка было принято исходя из необходимости прикрытия группировок войск, объектов критической инфраструктуры, административно-промышленных центров и других важных государственных объектов.

На данный момент полк выполняет задачи по прикрытию воздушного пространства и доукомплектованию и слаживанию подразделений.

"Вошедшие в состав полка подразделения уже имеют богатую историю побед в противовоздушных боях, во время которых неоднократно продемонстрировано высокое профессиональное мастерство, ответственность и выдержку", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что США рассматривают возможность отправки Украине зенитно-ракетного комплекса Hawk в придачу к ранее анонсированным NASAMS.

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