ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном: враг понес большие потери, - Хлань

Вооруженные силы Украины накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонской области. В результате удара погибли более 40 оккупантов, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Хлань рассказал, что уничтожить базу удалось после того, как "кадыровцы" сняли на камеру себя и позиции, где они разместились.