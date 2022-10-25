ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном: враг понес большие потери, - Хлань

Новина українською →
Херсон, Вторник 25 октября 2022 11:30
ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном: враг понес большие потери, - Хлань Фото: ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонской области. В результате удара погибли более 40 оккупантов, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Хлань рассказал, что уничтожить базу удалось после того, как "кадыровцы" сняли на камеру себя и позиции, где они разместились.

"Кадыровцы заехали на левый берег и не обошлось без селфи себя и своих размещений. Ночью их база была уничтожена ВСУ. Более 40 двухсотых, раненые… сразу же сняли новое видео", - сказал он.

Напомним, вчера стало известно, что возле Херсона была разрушена временная переправа россиян, которая находилась под Антоновским мостом. Она была сконструирована из нескольких барж.

Как сообщали в Генштабе, россияне минируют мосты и переправы на захваченных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления
Юлия Акимовакорреспондент Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления