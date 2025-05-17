Переговоры Украины и РФ в Стамбуле и подготовка к большому обмену пленными: новости за 16 мая

Делегации Украины и России провели переговоры в Стамбуле. Стороны договорились провести большой обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 16 мая, - в материале РБК-Украина .

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Вчера, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегаций. Это был первый контакт между странами за три года полномасштабной войны.

Встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. При этом они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.

Стороны не достигли соглашения о 30-дневном перемирии, но договорились о большом обмене пленными.

Также во время переговоров был затронут вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В то же время корреспондент The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую, а также продолжать войну "вечно".

В МИД Украины подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Однако Украина держалась своей позиции, вела свою линию и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для нее.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

Также мы собрали главные заявления представителей Украины и РФ по результатам встречи в Стамбуле и как на них реагируют в мире.

Украина и РФ договорились об обмене пленными "1000 на 1000"

После переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, отметил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 человек. Позже это подтвердила и российская сторона.

Как сообщили в ГУР, вчера Украина уже начала прорабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

Зеленский и еще четыре лидера обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами созвонился с Трампом. Они обсуждали переговоры Украины и России в Стамбуле.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, звонок с Трампом провели Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Переговоры в Стамбуле были основной темой, да", - сказал Никифоров.

Позже сам Зеленский подтвердил переговоры с Трампом.

ЕС хочет удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году

По словам председателя Военного комитета ЕС Роберта Бригера Европейский Союз планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.

"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов крупного калибра в вашу страну (Украину, - ред.) в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - заявил он.

Как отметил Бригер, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины

Дания продолжает оказывать военную помощь Украине. Страна уже готовит 26-й пакет поддержки для ВСУ.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, вчера он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - сообщил президент.

Экс-посол США в Украине назвала причину своей отставки: при чем здесь Трамп

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку из-за "невозможности добросовестно выполнять государственную политику" американского президента Дональда Трампа. В частности, из-за его давления на Украину, а не на Россию.

"Роль дипломатической службы США заключается в реализации этой политики. К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", - рассказала Бринк.

В Украину вернули тела 909 павших защитников

16 мая Украина вернула тела 909 своих защитников, погибших на фронте.

Среди павших - защитники, которые отдали жизнь на самых горячих направлениях фронта: Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском, Харьковском, а также тела, которые находились в моргах на территории РФ.