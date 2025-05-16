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ГУР об обмене пленными "1000 на 1000": работа уже началась

Пятница 16 мая 2025 19:05
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ГУР об обмене пленными "1000 на 1000": работа уже началась Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". Уже сегодня Украина начала обрабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга.

"Российская сторона согласилась осуществить обмен 1000 человек. Начиная с сегодняшнего дня мы проработаем списки лиц, которые будут возвращены на родину", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что "мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной" по обменам пленными.

"Поэтому мы будем делать все для того, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой. Мы их будем ждать и соответственно продолжим работу с российской стороной", - добавил представитель ГУР.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией. Украинские и российские чиновники более часа обсуждали вопросы, касающиеся завершения войны.

После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, отметил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 человек.

Позже это подтвердила и российская сторона.

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