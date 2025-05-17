Переговори України та РФ у Стамбулі та підготовка до великого обміну полоненими: новини за 16 травня

Делегації України та Росії провели переговори у Стамбулі. Сторони домовилися провести великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 16 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Переговори України та Росії у Стамбулі

Вчора, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій. Це був перший контакт між країнами за три роки повномасштабної війни.

Зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. При цьому вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.

Сторони не досягли угоди про 30-денне перемир'я, але домовилися про великий обмін полоненими.

Також під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл повідомив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".

У МЗС України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.

Детальніше про переговори у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

Також ми зібрали головні заяви представників України та РФ за результатами зустрічі у Стамбулі та як на них реагують у світі.

Україна та РФ домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000"

Після переговорів у Стамбулі міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, зазначив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 осіб. Пізніше це підтвердила й російська сторона.

Як повідомили в ГУР, вчора Україна вже почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.

Зеленський і ще чотири лідери обговорили з Трампом переговори у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами зідзвонився з Трампом. Вони обговорювали переговори України та Росії у Стамбулі.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, дзвінок із Трампом провели Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Переговори в Стамбулі були основною темою, так", - сказав Никифоров.

Пізніше сам Зеленський підтвердив переговори із Трампом.

ЄС хоче подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році

За словами голови Військового комітету ЄС Роберта Брігера Європейський Союз планує подвоїти постачання боєприпасів великого калібру Україні протягом поточного року.

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до вашої країни (України, - ред.) протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", - заявив він.

Як зазначив Брігер, ЄС заохочуватиме країни-члени вробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України

Данія продовжує надавати військову допомогу Україні. Країна вже готує 26-й пакет підтримки для ЗСУ.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, вчора він провів зустріч з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія - одна з лідерів у підтримці нашої держави й готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", - повідомив президент.

Експосол США в Україні назвала причину своєї відставки: до чого тут Трамп

Колишній посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку через "неможливість добросовісно виконувати державну політику" американського президента Дональда Трампа. Зокрема, через його тиск на Україну, а не на Росію.

"Роль дипломатичної служби США полягає в реалізації цієї політики. На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", - розповіла Брінк.

В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

16 травня Україна повернула тіла 909 своїх захисників, які загинули на фронті.

Серед полеглих - оборонці, які віддали життя на найгарячіших напрямках фронту: Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському, Харківському, а також тіла, які перебували в моргах на території РФ.