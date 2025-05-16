Зеленский и еще четыре лидера обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами созвонился с Трампом. Они обсуждали переговоры Украины и России в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина , об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Президент добавил, что позиция лидеров состоит в том, чтобы в случае отказа России от прекращения огня и убийств ввести против нее сильные санкции. Давление на РФ должно сохраняться до того момента, пока она не будет готова завершать войну.

"Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций", - отметил он.

" Переговоры в Стамбуле были основной темой, да ", - рассказал Никифоров.

По его словам, звонок с Трампом провели Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Встреча Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, переговоры Украины и России прошли сегодня, 16 мая. В украинскую делегацию вошли чиновники, а также представители ГУР, СБУ и Генштаба. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров после переговоров рассказал, что Украина и Россия договариваются о возможном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Пока что таких больших обменов не было.

При этом он не упоминал какие-либо договоренностях о прекращении огня между Украиной и Россией.

В свою очередь глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский рассказал, что стороны рассматривают прямую встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.